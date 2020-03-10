COVID-19 превзошел по влиянию на экономику все эпидемии XXI века

Коронавирус нового типа COVID-19 превзошел по влиянию на экономику и мировые индексы другие смертельные эпидемии, бушевавшие в XXI веке. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова после сравнения влияния на рынки от вспышек коронавируса, Эболы, свиного и птичьего гриппа, атипичной пневмонии, пишут «Известия».

Эксперты проанализировали цены на нефть, золото, показатели РТС и технологические индексы США и Китая во время эпидемий. Оказалось, что предыдущие вспышки смертельных заболеваний не оказали серьезного влияния на экономику и фондовые индексы. При этом смертность от этих болезней была гораздо выше, чем у коронавируса.

Исследователи считают, что такое влияние на экономику связано не с опасностью самого вируса, а с методами борьбы по прекращению распространения смертельного заболевания. Коронавирус начал быстро распространяться за пределы Азии, что и повлекло за собой изменения мировых индексов.

«Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году доля Китая в глобальном ВВП была всего 4%, сейчас она более 16%. И проблемы китайской экономики оказывают более сильное влияние на мировые рынки», - пояснил инвестиционный стратег Барри Эрлих.

Эксперт добавил, что многие глобальные компании продают огромную долю продукции в Китае, или имеют поставщиков из КНР. В результате инвесторы перестраховываются, опасаясь рецессии из-за снижения экономической активности и уверенности потребителей.