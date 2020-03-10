Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

В Венесуэле начались учения вооруженных сил страны. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.

«Начинаем вторую фазу учений во имя мира, независимости и неприступности нашей родины», - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Мадуро отметил, что вооруженные силы развернуты в штатах Миранда, Апуре, Боливар, а также в столичном округе.

© Nicolás Maduro, twitter

В конце прошлого года Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии и США готовят несколько очередных провокаций на границе с Венесуэлой, и приказал мобилизовать армию.