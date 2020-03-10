Опубликовано видео всплытия атомной подлодки ВМС США в Арктике

В Арктике, пробив лед, всплыла атомная подводная лодка Toledo. Соответствующая видеозапись была опубликована на Youtube-канале американских Военно-морских сил (ВМС).

На кадрах запечатлено, как субмарина постепенно поднимается на поверхность. В какой-то момент члены экипажа покидают подлодку и приступают к очистке корпуса корабля от ледяной корки с помощью бензопилы.

Toledo прибыла в Арктику для учений Ice Exercise, которые проходят в Северном Ледовитом океане. Их целью является оценка готовности ВМС США к операциям в регионе.