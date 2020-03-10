Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика после поездки в Германию заразился коронавирусом. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны в Twitter.

«После возвращения с военного совещания в Германии, у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса», - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что все сопровождающие главнокомандующего в поездке лица помещены на карантин. Сам генерал Мика чувствует себя хорошо.

Ранее американские врачи назвали сроки появления первых симптомов коронавируса. По их словам, среднее время инкубации нового коронавируса составляет пять дней. У 97-98 процентов инфицированных симптомы проявляются в течение 11-12 дней. Именно поэтому двухнедельный карантин является оптимальным сроком изоляции.