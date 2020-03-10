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Военная полиция РФ сопроводила турецких военнослужащих к наблюдательным пунктам в Идлибе

Анна Касаткина
22:37 10.03.2020
За сутки обстрелов в Идлибской зоне деэскалации не зафиксировано.
Военная полиция РФ сопроводила турецких военнослужащих к наблюдательным пунктам в Идлибе
© Фото: Минобороны России

Российская военная полиция за прошедшие сутки обеспечила провод четырех турецких колонн к наблюдательным постам вооруженных сил Турции в Идлибской зоне деэскалации. Продолжается патрулирование, в том числе силами армейской авиации, в провинциях Алеппо и Хасеке.

В Идлибе, где с 6 марта введен режим прекращения огня, за сутки обстрелов не зафиксировано. Вместе с тем боевики террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»* открыли огонь по населенным пунктам Аджель и Шейх-Али в провинции Алеппо.

За прошедшие сутки медицинскими специалистами Министерства обороны РФ оказана помощь 276 сирийским гражданам в провинциях Алеппо и Хасеке. Гуманитарных акций за указанный промежуток времени не проводилось.

*«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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