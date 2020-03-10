«Хорошая идея»: Путин обсудил с Медведчуком инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата»
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Стороны обсудили идею создания парламентского измерения «нормандского формата».
«Мне кажется, это хорошая идея», - заявил Путин в начале встречи.
До встречи с президентом состоялись отдельные переговоры Володина и Медведчука. На них присутствовали российские и украинские законодатели.
С инициативой создать парламентское измерение «нормандского формата» ранее выступил Виктор Медведчук. Владимир Путин 20 декабря 2019 года поддержал эту идею на совместной встрече с главой Минфина Антоном Силуановым и украинским законодателем.
Парламентское измерение, как предполагается, позволит обсуждать проблемы, которые, в первую очередь, волнуют граждан России и Украины.