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«Нас бы уничтожили»: участница «Крымской весны» рассказала о событиях 2014 года

Вадим Синицын
21:44 10.03.2020
Участница «Крымской весны» призналась, что помнит поминутно, как развивались события в феврале и марте 2014 года.
«Нас бы уничтожили»: участница «Крымской весны» рассказала о событиях 2014 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В конце февраля, после госпереворота в Киеве, тысячи жителей полуострова вышли на улицы. Ключевые события «Крымской весны» происходили возле здания Верховного совета в Симферополе. Там крымчане строили баррикады, перекрывая проходы к зданию.

Пик противостояния пришелся на 26 февраля. В событиях 2014 года активное участие принимала и активистка Татьяна Савицкая. В студии «Открытого эфира» она вспомнила, как это было.

«Забыть об этом невозможно. Мы помним поминутно каждый день. Мы созваниваемся, вспоминаем, как это было. Это была точка невозврата. До 21 февраля мы, простые крымчане, надеялись, что Украина одумается», - призналась женщина.

По ее словам, крымчане поняли, что Киев достиг точки невозврата, когда была совершена атака на колонну автобусов с людьми в Черкасской области.

«Они нам готовили ночь длинных ножей. Сейчас мы видим, как в Донбассе идет шесть лет война. Нас бы просто физически уничтожили. И Крым бы стал зачищенной территорией для НАТО», - предположила Савицкая.

Она также выразила благодарность России за возвращение Крыма. Савицкая подчеркнула, что на референдум все жители полуострова шли добровольно.

«Спасибо России, спасибо всем вам, что мы вернулись домой. Никто нас никуда не гнал. Мы шли добровольно. 16 марта, как и 9 мая для Крыма - День Победы», - поблагодарила активистка.

Четвертого марта Крым взял курс на воссоединение с Россией. События, которые позже назовут «Крымской весной», завершатся 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь войдут в состав РФ по результатам масштабного референдума.

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