В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5 тысяч участников. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничение носит временный характер и будет длиться до 10 апреля.

«Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», - добавил Собянин.

Он констатировал, что ситуация с распространением инфекции постепенно осложняется.

«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», - сообщается на сайте Сергея Собянина.

Там же указано, что из-за запрета придется отменить фестиваль «Крымская весна», в том числе празднование годовщины присоединения полуострова.