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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Иван Линдеманн
21:38 10.03.2020
Ограничение будет действовать до 10 апреля и будет касаться только тех мероприятий, численность которых достигает 5 тысяч человек.
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5 тысяч участников. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничение носит временный характер и будет длиться до 10 апреля.

«Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», - добавил Собянин.

Он констатировал, что ситуация с распространением инфекции постепенно осложняется.

«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», - сообщается на сайте Сергея Собянина.

Там же указано, что из-за запрета придется отменить фестиваль «Крымская весна», в том числе празднование годовщины присоединения полуострова.  

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