МО РФ: в результате атак турецких БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь»

Два сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» получили повреждения в результате массированных атак турецких ударных беспилотников. Заявление о якобы уничтоженных восьми ЗРПК в провинции Идлиб является более чем преувеличением, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление», - говорится в сообщении ведомства.

Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре «Панцирь», уточнили в Минобороны. Основные силы и средства ПВО были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии Дамаска.