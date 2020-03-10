Закрытые границы и никаких рукопожатий: как китайский коронавирус изменил мир

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 114 тысяч. Выздоровели 60 тысяч, умерли – больше четырех. Инфекция уже изменила целый мир и вынудила правительства практических всех стран принять жесткие меры по борьбе с ее распространением.

Ведущий радио «Звезда» Владимир Туз вернулся в Россию из Испании и симптомов коронавируса у него в ходе первичных тестов у него не обнаружили. Однако две недели ему придется провести на домашнем карантине. Это обязательное требование для всех, кто приехал из Испании, Италии, Китая, Южной Кореи, США и других стран, всего в списке их 11.

«Сказали, что если мы чувствуем благополучно, нет признаков заболевания, то есть повышенной температуры, кашля, то и к врачам обращаться не надо. Но если появятся хотя бы малейшие симптомы, то надо звонить в скорую, она приедет», - рассказал журналист.

Те, кто находится на самоизоляции, должны заказывать еду на дом, либо просить привезти друзей или родных. Выходить на свежий воздух все же ненадолго можно, то только в маске и когда на улице меньше всего людей. Проведенные дома дни зачтутся как больничный, за которым даже не нужно идти в поликлинику - документы тоже привезут.

Коронавирус из сугубо китайской беды превратился в общемировую проблему: вместо рукопожатий ладонь к сердцу прижимает президент Турции, в масках ходят звезды и крупные бизнесмены. Мадонна отменила запланированный концерт во Франции, где с коронавирусом слег даже министр культуры.

Число стран, где были зафиксированы случаи заражения, достигло сотни, - последними список пополнили Кипр, Монголия и Бруней. Вирус поражает в основном пожилых людей, а дети, напортив, болеют реже, говорят эпидемиологи.

«У детей в силу возрастных особенностей рецептор еще не созрел. А вирус садится на рецептор и (они) соответствуют друг другу, как ключ замку. В настоящий момент ангиотензинпревращающий фермент или рецептор второго типа является главным, вожделенным местом, куда прикрепляется S-белок коронавируса. И поэтому дети болеют относительно реже», - объяснил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коронавирус перевозят на самолетах и скоростных поездах. Лучше всего COVID-19 чувствует себя на круизных лайнерах - замкнутые помещения, вентиляция, которая тянет вирус из каюты в каюту.

Границы закрывают по всему миру. Австрия в нарушение Шенгенского соглашения отказывается принимать въезжающих из Италии. Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной, Германией, Россией и Чехией. Албанские аэропорты больше не принимают рейсы из Северной Италии. Мальта прекратила всякое сообщение с Апеннинским полуостровом.

Самые же жесткие меры по борьбе с инфекцией принимает Израиль.

«После сложных переговоров, мы приняли решение: каждому, кто приезжает в Израиль из-за границы, будет назначен 14-дневный карантин», - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

На этом фоне позитивные новости поступают из Китая: за последние сутки всего 19 новых случаев заражения коронавирусом. В стране уже работают над тем, чтобы не получить новый очаг болезни, - на строгий карантин отправляют всех, кто прилетел из Европы. Россиянка Ольга Клейнхаус недавно вернулась из Москвы и сразу попала под наблюдение, квартиру ей покидать нельзя.

«Мы дали пароль от нашего Wi-Fi, по идее должны были установить камеру перед дверью, но сегодня четвертый день карантина, камеры до сих пор нет. Может быть, мы просто ее не видели», - рассказала она.

В Китае закрывают временные госпитали и отпускают пациентов по домам. В Хубей, - эпицентр распространения коронавируса прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, - и это, вероятно, главное свидетельство того, что там считают, что окончательная победа над коронавирусом произойдет уже скоро.