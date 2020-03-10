В Минобороны прокомментировали заявление Турции об «уничтоженных» в Сирии комплексах «Панцирь»

В Минобороны России назвали «более, чем преувеличением» заявления турецкой стороны о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

«Оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением», - говорится в заявлении ведомства.

Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирии - в районе города Дамаск.

Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь».

В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление.