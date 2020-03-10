Володин и Медведчук встретились в Москве

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провел встречу лидером Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция» Виктором Медведчуком. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений для выполнения Минских договоренностей и диалог в формате нормандской четверки.

По словам Володина, с российской стороны есть желание установить добрососедские отношения с Украиной.

«Если говорить о наших связях, они всегда были очень эффективны и интеграция этих контактов давала как России, так и Украине положительный эффект», - отметил он во время встречи.

По итогам переговоров он также подчеркнул, что на реализацию Минских соглашений можно выйти через новое парламентское измерение - для этого необходимо, чтобы к нему подключились представители Франции и Германии. По его словам, это позволит принести «мир на украинскую землю».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с Медведчуком поддержал его идею о создании парламентского измерения «нормандского формата». Этот вопрос он поручил проработать председателю Госдумы. Первая встреча Володина и Медведчука состоялась 24 декабря.