Законопроект о поправках в Конституцию одобрен: главное из выступления Путина перед депутатами

Госдума во втором, основном, чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Дискуссия на Охотном ряду была бурной: депутаты предложили несколько новых ключевых изменений. Но событием дня стала инициатива, которой в бумагах не было. Валентина Терешкова предложила отменить ограничение по срокам, чтобы президент мог баллотироваться более двух раз подряд, и после принятия поправок дать действующему главе государства возможность снова идти на выборы.

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России, но мы должны предусмотреть для людей такую возможность. А люди - это народ России - примут окончательное решение», - заявила Терешкова.

После такого предложения парламентарии объявили перерыв и попросили Владимира Путина приехать в здание на Охотном Ряду. Выступая с трибуны, глава государства отказался снять ограничение с президентских сроков. А думское большинство (380 голосов) решило, что президент имеет право еще раз идти на выборы.

«Второе предложение по сути означает снять ограничение для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии - а именно, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», - отметил Путин.

Ответил президент и еще на одну громкую инициативу, касающуюся необходимости перевыборов в Госдуму после принятия поправки в Конституцию.

«Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу. Ведь если граждане придут на избирательные участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят новые полномочия Госдумы. Народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все, вопрос закрыт», - отметил президент.

В новой поправке главный блок - социальный: индексация пенсий и минимальный размер оплаты труда. Выполнить эти обязательства непросто, но страна со всем справится, пообещал Путин.

«Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Уверен абсолютно, мы это период пройдем, пройдем достойно. И экономика будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидировано», - подчеркнул Путин.

Поправки в Конституцию приняли большинством голосов. После заседания депутаты рассказали, какие изменения им кажутся наиболее важными.

«Сегодня парламент, обе палаты - и Совет Федерации и Государственная Дума - получат больше возможностей, больше ответственности, больше рычагов. Партии, очевидно, приобретут более значимый вес. И не только парламентские, а любые партии, которые участвуют в выборных процессах», - отметил Александр Карелин.

Третье чтение намечено на среду, 11 марта. После этого поправку в Конституцию рассмотрят в Совете Федерации, а 22 апреля вынесут на всенародное голосование.