Вера в мечту и связь поколений: в Москве проходит премьерный показ фильма «Счастье в конверте»

В кинотеатре «Поклонка» в Москве проходит премьерный показ фильма-притчи «Счастье в конверте». Картина стала режиссерским дебютом актрисы Светланы Сухановой.

Лента рассказывает о семейных ценностях, дружбе фронтовых друзей и любви к старшему поколению. К зрителю она пришла в формате автомарафона - фильм везли от Владивостока в центральную часть страны, по пути устраивая показы в разных городах.

По признанию режиссера, ее главной задачей было укрепить связь между детьми и родителями, вызвать желание поразмышлять над важными и вечными вопросами. Суханова также отметила, что ей хотелось снять кино, которое бы было не стыдно показать маме. В кинотеатрах всей страны фильм можно будет увидеть с 12 марта.