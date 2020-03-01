Французские депутаты вынесли вопрос о недоверии правительству

Во Франции депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) дважды подняли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуарда Филиппа провести законопроект о пенсионной реформе без голосования.

«Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия», - написал лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в Twitter.

Инициативу левых поддержали коммунисты и Партия социалистов. Свой вотум недоверия также вынесла партия «Республиканцы», сообщил телеканал BFMTV.

В субботу, 29 февраля, премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что законопроект о пенсионной реформе, который вызвал ожесточенные споры, он намерен утвердить без голосования в парламенте. Премьер напомнил, что у него есть такое право согласно статье 49 пункт 3 Конституции. При условии, если он уверен в необходимости принятия документа. Но применение этой статьи премьером развязывает руки и депутатам, которые могут в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.