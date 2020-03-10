Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли из-за некачественных комплектующих

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили. При контрольной проверке специалисты выявили несоответствие одного из параметров.

«Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих», - сказал гендиректор производящего ракеты предприятия Алексей Варочко.

Он также уточнил, что запуск перенесен на конец мая из-за штатного цикла проверок, которые должна будет пройти ракета, сообщает РИА Новости.

Запуск «Протон-М» изначально планировался на 31 марта. Ракета должна была доставить на орбиту два спутника для предоставления услуг связи и вещания в России и странах СНГ.