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Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли из-за некачественных комплектующих

Анна Касаткина
18:48 10.03.2020
Ожидается, что ракету запустят в мае вместо марта.
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли из-за некачественных комплектующих
© Фото: Роскосмос

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили. При контрольной проверке специалисты выявили несоответствие одного из параметров.

«Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих», - сказал гендиректор производящего ракеты предприятия Алексей Варочко.

Он также уточнил, что запуск перенесен на конец мая из-за штатного цикла проверок, которые должна будет пройти ракета, сообщает РИА Новости.

Запуск «Протон-М» изначально планировался на 31 марта. Ракета должна была доставить на орбиту два спутника для предоставления услуг связи и вещания в России и странах СНГ.

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