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Тысячи миль за бортом: завершился первый этап кругосветки «Паруса Мира»

Андрей Аркадьев
18:31 10.03.2020
На борту всех трех парусников кроме членов экипажа - курсанты рыболовных и транспортных вузов из разных регионов России.
Тысячи миль за бортом: завершился первый этап кругосветки «Паруса Мира»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На днях завершился первый этап российской кругосветной экспедиции «Паруса мира». Участники преодолели Тихий океан. Чтобы его переплыть, понадобилось почти четыре месяца.

Акцию посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт ей дали 1 ноября прошлого года во Владивостоке, проводив в экспедицию фрегат «Паллада». Месяцем позже из Калининграда к акции присоединились известнейшие парусники «Седов» и «Крузенштерн».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На борту «Паллады» - почти сотня курсантов учебных заведений Росрыболовства и четверо учащихся клубов юных моряков Ярославля, Республики Марий Эл, Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа.

Маршрут первого этапа кругосветки - Владивосток - Апиа (Самоа) - Папеэти (Французская Полинезия, о.Таити) - Вальпараисо (Чили) - Ушуайя (Аргентина) пролегал через Японское море и Тихий океан. Морские путешественники мужественно преодолели 12,5 тысяч морских миль (более 23 тысяч километров).

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время остановок в портах, участники дальнего плавания организовывали на палубе фрегата импровизированные экскурсии. Гостям показывали информационные стенды и флаги - Юнармии, республики Марий Эл. Большой интерес вызвали фотографии из экспедиции - особенно из самого негостеприимного места земли - мыса Горн. В середине февраля фрегат «Паллада» обогнул мыс Горн - через пролив Дрейка, выйдя из Тихого океана в Атлантический.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как только не называют это место моряки и путешественники - «Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед». Все потому, что там 300 дней в году идет дождь и дует штормовой ветер. В ужасном климате кроется все коварство и негостеприимность мыса Горн. Ветер беснуется в ограниченном пространстве узкого пролива, разбивая о мрачные скалы  лодки и большие суда. Счет идет на тысячи - именно столько кораблей нашли здесь последний приют. Успешно пройти мыс Горн для моряков означало признание мастерства и уважение коллег. Его завоевала вся команда экипажа «Паллады». По словам ребят, они прошли отличную школу под парусами.

«Ежедневные вахты, наряды, судовые работы, учебные занятия, а также парусные авралы помогли приобрести знания и навыки морской профессии. А еще научили дружить и мечтать. С «Юнармией» многое становится реальностью», - поделился старший юнга Роман Михеев.

В порту Аргентины - Ушуайя - произошла смена юнг первого этапа кругосветки, ребята благополучно вернулись на родную землю в Козьмодемьянск. Но кругосветная экспедиция «Паруса Мира» продолжается. Фрегат «Паллада» планирует прибыть во Владивосток 9 июня.

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