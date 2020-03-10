Матвиенко оценила необходимость внесения поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ давно назрели и носят серьезный фундаментальный характер. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя планируемые изменения в основном законе страны.

«Они (поправки) усиливают социальные гарантии для наших граждан, дают более широкие полномочия Федеральному собранию - основному институту демократии в стране, дают гарантии обеспечения суверенитета и безопасности страны», - подчеркнула она, выразив уверенность, что граждане изменения поддержат.

Мативенко считает безосновательными предположения о том, что внесение поправок в Конституцию было изначально связано с намерением «удержать Путина у власти».

«Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию», - пояснила спикер Совфеда.

Она отметила, что поправка об обнулении президентских сроков была предложена своевременно, так как это должно успокоить людей на фоне беспокойства о судьбе страны после 2024 года.

Ранее Госдума одобрила поправку в Конституцию, согласно которой число сроков на посту главы государства не препятствует человеку участвовать в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Путин допустил введение такой поправки в случае если за нее проголосуют граждане и решение о ее внедрении примет Конституционный суд.