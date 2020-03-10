Статус отрицательный: второй в истории пациент вылечился от ВИЧ

Мужчина из Лондона с ВИЧ полностью избавился от болезни. Таким образом, он стал вторым человеком в истории, сменившим положительный статус на отрицательный.

Ремиссия произошла в течение 30 месяцев после пересадки стволовых клеток костного мозга от донора, у которого был иммунитет к вирусу. Об этом сообщает журнал Lancet. От иммунотерапии так называемый «лондонский пациент» отказался 18 месяцев назад. До сих пор ни один тест на ВИЧ не выявил в его крови вирус.

Первый пациент с ВИЧ вылечился 13 лет назад. Произошло это в Берлине, и ему также были пересажены стволовые клетки костного мозга. Имя этого человека раскрыто - Тимоти Рэй Браун. Ему 52 года. Сейчас он проживает в американском штате Калифорния.