Россия приостановила железнодорожное сообщение с Монголией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией с 10 марта временно останавливается. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Причиной стало распространение коронавируса.

«С 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор», - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что приостанавливается курсирование поезда №5/6 «Улан-Батор - Москва» и поезда № 305/306.

В РЖД не уточнили, до какого момента будет действовать это ограничение. В пресс-службе компании отметили, что о возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.

Билеты на отмененные поезда можно будет сдать обратно без взимания дополнительных сборов.