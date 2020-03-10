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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Монголией из-за коронавируса

Иван Линдеманн
17:21 10.03.2020
Поезда перестанут ходить с 10 марта. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Монголией из-за коронавируса
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией с 10 марта временно останавливается. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Причиной стало распространение коронавируса

«С 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор», - отметили в пресс-службе. 

Там уточнили, что приостанавливается курсирование поезда №5/6 «Улан-Батор - Москва» и поезда № 305/306.

В РЖД не уточнили, до какого момента будет действовать это ограничение. В пресс-службе компании отметили, что о возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. 

Билеты на отмененные поезда можно будет сдать обратно без взимания дополнительных сборов. 

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