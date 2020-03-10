Политолог объяснил смысл поправки об обнулении президентских сроков

Президенту России Владимиру Путину удастся стабилизировать ситуацию в стране, если поправки в Конституцию, позволяющие ему участвовать в выборах 2024 года, будут одобрены. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, руководитель агентства Bakster group Дмитрий Гусев.

Он подчеркнул, что все социологические данные и то, что Путин уже переизбирался неоднократно, указывают на его поддержку со стороны большинства россиян.

«То, что президент эту вещь (поправки) готов поддержать, если, естественно, так проголосуют люди и одобрит Конституционный суд, тем самым он стабилизирует ситуацию в стране. Если понимать, что президент имеет возможность идти на выборы в 2024 году, все попытки дестабилизировать ситуацию в стране становятся неэффективными, бессмысленными», - пояснил Гусев.

Политолог также отметил, что главным вопросом, на который будет отвечать голосование по поправкам в основной закон страны 22 апреля, станет уровень поддержки россиянами возможности Путина переизбраться на пост главы государства в 2024 году.

Ранее Госдума одобрила поправку, согласно которой число сроков на посту главы государства не препятствует человеку участвовать в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Путин допустил введение такой поправки в случае если за нее проголосуют граждане и решение о ее внедрении примет Конституционный суд.