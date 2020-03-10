Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков

Государственная дума Российской Федерации поддержала поправку об изъятии из Конституции ограничения на число президентских сроков. С такой инициативой на пленарном заседании во вторник, 10 марта, выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

За принятие поправки проголосовали 380 человек, против выступили 43, один воздержался.

В поправке отмечается, что регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, которое находится на посту главы государства на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента после включения данного изменения в текст Конституции.

Ранее, выступая перед депутатами, Владимир Путин поддержал сменяемость власти, заявив, что это необходимо для развития страны. В то же время глава государства отметил, что обнуление президентских сроков будет возможно, если это поддержат граждане, а Конституционный суд даст положительное заключение.