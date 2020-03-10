Банки могут обязать внедрить систему быстрых платежей в мобильные приложения

Центральный банк России собирается обязать кредитные организации предоставлять услугу быстрых платежей в мобильных приложениях. Об этом говорится в проекте положения регулятора.

При отсутствии приложения предлагается использовать сайт банка. В случае, если у банка несколько приложений, доступ к системе быстрых платежей необходимо предоставлять во всех, говорится в документе.

Ранее Центробанк принял решение увеличить сумму перевода в системе быстрых платежей до двух миллионов рублей. В данный момент она равняется 600 тысячам.