Весна отменяется: в Москву придут арктические холода

В Москве в конце текущей недели ожидается сильное похолодание. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уточнил синоптик, в столицу придет арктический холодный воздух. Понижение температуры, по его словам, москвичи ощутят уже в пятницу, 13 марта.

«Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели. Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру», - приводит РИА Новости слова Тишковца.

В пятницу в городе пройдут ливневые дожди с мокрым снегом. Кроме того, ожидается штормовой ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду.

Четырнадцатого марта выпадут небольшие осадки, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +2 градуса по Цельсию. Холоднее всего будет в воскресенье, 15 марта: ночью температура опустится до -7, а днем не будет превышать нулевую отметку.