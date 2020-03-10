На военном положении: в Италии ввели ограничения на передвижения

С утра вторника, 10 марта, в Италии вступают в силу меры по ограничению передвижения граждан в связи со вспышкой коронавируса. Подобные карантинные меры действовали в Ломбардии и еще 14 провинциях, теперь распространились на всю территорию страны. Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«”Я остаюсь дома” - такой фразой можно описать подписанное мною распоряжение. Все должны от чего-то отказаться на благо Италии. Больше не будет красной зоны, зон номер 1 и 2. Вся Италия станет защищенной зоной», - приводит слова премьер-министра Il Foglio.

По словам Джузеппе Конте, теперь передвигаться по стране можно только по необходимости, связанной с работой или состоянием здоровья. До 3 апреля приостановлены все спортивные соревнования, отменены футбольные матчи итальянской серии А. Также до 3 апреля прекращены занятия в школах и университетах. Согласно распоряжению, запрет действует на любые скопления людей на открытом воздухе.

Ограничительные меры коснулись работы кафе, баров и ресторанов, которые теперь закрываются после шести вечера. В дневное время могут принимать посетителей только те заведения, которые способны обеспечить дистанцию между гостями. Не работают театры, музеи, кинотеатры, отменены церковные службы. Подобных ограничительных мер не было в Италии со времен Второй мировой войны.

По последним данным, в Италии общее число зараженных коронавирусом составило 9172 человек. Скончались от смертельной болезни 463 пациента.