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На военном положении: в Италии ввели ограничения на передвижения

Тамара Астапенкова
01:54 10.03.2020
Из-за вспышки коронавируса отменены все футбольные матчи итальянской серии А.
На военном положении: в Италии ввели ограничения на передвижения
© Фото: Diego Puletto globallookpress

С утра вторника, 10 марта, в Италии вступают в силу меры по ограничению передвижения граждан в связи со вспышкой коронавируса. Подобные карантинные меры действовали в Ломбардии и еще 14 провинциях, теперь распространились на всю территорию страны. Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«”Я остаюсь дома” - такой фразой можно описать подписанное мною распоряжение. Все должны от чего-то отказаться на благо Италии. Больше не будет красной зоны, зон номер 1 и 2. Вся Италия станет защищенной зоной», - приводит слова премьер-министра Il Foglio.

По словам Джузеппе Конте, теперь передвигаться по стране можно только по необходимости, связанной с работой или состоянием здоровья. До 3 апреля приостановлены все спортивные соревнования, отменены футбольные матчи итальянской серии А. Также до 3 апреля прекращены занятия в школах и университетах. Согласно распоряжению, запрет действует на любые скопления людей на открытом воздухе.

Ограничительные меры коснулись работы кафе, баров и ресторанов, которые теперь закрываются после шести вечера. В дневное время могут принимать посетителей только те заведения, которые способны обеспечить дистанцию между гостями. Не работают театры, музеи, кинотеатры, отменены церковные службы. Подобных ограничительных мер не было в Италии со времен Второй мировой войны.   

По последним данным, в Италии общее число зараженных коронавирусом составило  9172 человек. Скончались от смертельной болезни 463 пациента.

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