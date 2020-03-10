Путин не считает целесообразным убирать из Конституции ограничение числа президентских сроков

Предложенная депутатом Госдумы от «Единой России» Валентиной Терешковой инициатива обнулить президентские сроки возможна, если люди за это проголосуют. Об этом, выступая перед парламентариями, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что для этого также будет необходимо решение Конституционного суда.

«Обнуление сроков возможно, если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции», - отметил президент.