Путин поблагодарил парламентариев и участников рабочей группы по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин, выступая в Государственной Думе Российской Федерации поблагодарил депутатов и участников рабочей группы по изменениям в конституцию.

«Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства», - сказал президент.

Президент подчеркнул, что по его мнению, сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима.

«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, на живую нитку. И пока еще очень много уязвимого у нас с вами», - сказал Путин.

По его словам, это касается и внутриполитической стабильности, и межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития.