Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму России. Об этом президент заявил, выступая перед депутатами.

«Ведь если граждане придут на избирательные участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят новые полномочия Госдумы. Народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все, вопрос закрыт», - отметил глава государства.

Путин заявил, что речь идет о существенном расширении полномочий парламента. По его словам, это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти.

«Это будет означать повышение взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых», - подчеркнул президент.

Он отметил, что такие изменения оправданы и достаточны. По словам президента, это является «качественным шагом вперед с точки зрения развития демократии».