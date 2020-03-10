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Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Иван Линдеманн
15:25 10.03.2020
Президент отметил, что ели граждане проголосуют 22 апреля, значит они подтвердят новые полномочия Госдумы.
Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму России. Об этом президент заявил, выступая перед депутатами. 

«Ведь если граждане придут на избирательные участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят новые полномочия Госдумы. Народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все, вопрос закрыт», - отметил глава государства. 

Путин заявил, что речь идет о существенном расширении полномочий парламента. По его словам, это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти. 

«Это будет означать повышение взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых», - подчеркнул президент. 

Он отметил, что такие изменения оправданы и достаточны. По словам президента, это является «качественным шагом вперед с точки зрения развития демократии».

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