Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны и традиций
Во время своего выступления в Госдуме президент также поблагодарил парламентариев за проделанную работу.
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Поправки в Конституцию РФ нужны и будут полезны для страны и общества. Об этом заявил на выступлении в Госдуме президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что поправки направлены на укрепление суверенитета государства и его традиций.
Во время своего выступления Путин также поблагодарил за работу парламентариев и участников рабочей группы по изменениям в Конституцию.
Путин определит дату всероссийского голосования по внесению поправок в основной законы страны отдельным указом. Для создания наиболее благоприятных условий для участия в нем россиян решено, что день голосования не может состояться раньше чем через месяц со дня публикации соответствующего указа.