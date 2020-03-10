Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны и традиций

Поправки в Конституцию РФ нужны и будут полезны для страны и общества. Об этом заявил на выступлении в Госдуме президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поправки направлены на укрепление суверенитета государства и его традиций.

Во время своего выступления Путин также поблагодарил за работу парламентариев и участников рабочей группы по изменениям в Конституцию.

Путин определит дату всероссийского голосования по внесению поправок в основной законы страны отдельным указом. Для создания наиболее благоприятных условий для участия в нем россиян решено, что день голосования не может состояться раньше чем через месяц со дня публикации соответствующего указа.