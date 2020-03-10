Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

На открытии торгов доллар стоил 72,99 рубля. На данный момент курс доллара замедлил рост до 3,44% и составил 70,93 рублей по состоянию на 13:57 по московскому времени, свидетельствуют данные Московской биржи. Наивысшее значение курса рубля с открытия торгов - 70,68 рублей.

Курс евро растет на 3,82%, до 80,47 рублей. Рубль старается восстановиться на фоне скачка цен на нефть Brent к 36 долларам за баррель после вчерашних минимумов около 32 долларов за баррель, сообщили в Нордеа Банке. Вспомогательным регулирующим фактором выступают меры поддержания ликвидности, которые анонсировал Банк России.

Центробанк не затягивает с мерами экстренного реагирования, сообщили в Росбанке. Весомое ослабление курса рубля в период продолжительных выходных на внутреннем рынке дало ЦБ необходимую паузу для выработки решений по механизму интервенций на валютном рынке.

Развал сделки ОПЕК+ в конце прошлой недели и риски дальнейшего распространения коронавируса вызвали распродажи на рынке и небывалое падение цены нефти 9 марта.

Напомним, что снижение рубля к бивалютной корзине началось после падения котировок нефти. Это произошло на фоне срыва сделки ОПЕК+.