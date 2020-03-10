«Политизированное судилище»: постпред России при ОБСЕ охарактеризовал суд по делу МН17

Москва считает проходящий в Гааге суд по крушению рейса MH17 глубоко политизированным судилищем. С таким заявлением выступил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Судебное слушание началось накануне в комплексе Схипхол под Амстердамом, который зарезервирован на несколько временных периодов, вплоть до марта следующего года. Ранее председатель суда Хендрик Стинхейс не исключил, что для всестороннего рассмотрения дела может потребоваться большее количество времени.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей.

При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.