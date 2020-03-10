В Кремле рассказали, может ли повлиять коронавирус на празднование 9 Мая

Подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне идет своим чередом, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока на настоящий момент подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом, каких-либо изменений нет и они не вносились», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, благодаря предпринимаемым усилиям, в России ситуация с распространением коронавируса более благоприятная, чем в целом в Европе, однако это не повод для успокоения.

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань, где активно торговали не только рыбой, но и другими местными деликатесами, такими как сурки, змеи и летучие мыши.