Путин выступит в Госдуме по поводу поправок в Конституцию

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента России Владимира Путина об идущих среди депутатов дискуссиях о новых поправках в Конституцию. После этого спикер Госдумы объявил, что российский лидер приедет и лично выступит по данному вопросу.

Ранее на пленарном заседании Госдумы РФ, состоявшемся во вторник, 10 марта, депутаты одобрили внесение в Конституцию поправок президента, предусматривающих невозможность отчуждения части территории России, упоминание Бога и закрепление понятия брака.

А депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентский срок после принятия поправок в Основной закон. Также она попросила коллег оказать ей поддержку в юридическом формулировании предложения.

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас заявил, что слова о том, что в поправках предусмотрено обнуление президентских сроков, являются лишь домыслами.