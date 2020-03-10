Депутат Госдумы России от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентский срок после принятия поправок в Конституцию РФ.

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», - заявила Терешкова на пленарном заседании Госдумы во вторник, 10 марта.

Депутат попросила коллег оказать ей поддержку в юридическом формулировании предложения.

Ранее на том же пленарном заседании Госдумы депутаты одобрили внесение в Конституцию поправок президента, предусматривающих невозможность отчуждения части территории России, упоминание Бога и закрепление понятия брака.