В Госдуме одобрили поправку в Конституцию о невозможности отчуждения части территории России

На пленарном заседании Госдумы РФ, состоявшемся во вторник, 10 марта, депутаты одобрили внесение в Конституцию поправок президента, предусматривающих невозможность отчуждения части территории России, упоминание Бога и закрепление понятия брака.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», - говорится в поправке.

Напомним, инициатива о таком законодательном закреплении принадлежит актеру Владимиру Машкову, заявившему о ней во время февральской встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о поправках в Конституцию.

Касательно упоминания Бога, в документе сказано, что делается это с целью сохранения памяти предков, передавших современным поколениям свою веру в идеалы. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, при внесении упоминания Бога в Основном законе светский характер государства не изменится.

Согласно поправке о закреплении в Конституции понятия брака, его следует понимать как союз мужчины и женщины. Согласно тексту, брак, семья, материнство, отцовство и детство являются предметами совместного ведения федерации, ее регионов и предметом их защиты.

Соответствующие предложения о закреплении поступили в ходе подготовки изменений к Конституции в рабочей группе. В частности, об этом сообщила нынешний замминистра труда, а тогда депутат Госдумы Ольга Баталина, отметившая, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама и папа» могут прийти понятия «родитель №1 и родитель №2», что, по ее словам, уже является реальностью в отдельных странах.

Напомним, среди социальных мер, ранее предложенных Путиным в качестве поправок в Основной закон - закрепление условий, при которых минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже установленного прожиточного минимума, а также норм о достойном пенсионном обеспечении и регулярной индексации выплат по старости.