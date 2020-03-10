В Кремле подтвердили отказ президента США от приезда в Москву на День Победы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока неизвестно, на каком уровне будет представлена делегация из США, пояснил представитель Кремля.

Ранее президент России рассказал о важности предстоящего празднования 75-летия Великой Победы. По словам российского лидера, для бывших союзников по антигитлеровской коалиции было бы правильно приехать на торжества. Путин подчеркнул, что ждет и будет рад, если они приедут.

Тем временем, планы глав других государств никак не влияют на подготовку к торжествам, которая продолжается по плану. Соответствующей деятельностью занимается оргкомитет «Победа», который лично возглавляет президент Владимир Путин. В составе комитета - руководители министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что продолжительность военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, увеличится до полутора часов. Глава ведомства добавил, что для ветеранов будет подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.