«Различные варианты»: в Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяных рынках

Волатильность на нефтяном рынке некоторое время будет продолжаться, тем не менее в планах российского руководства пока нет встреч с нефтяниками. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сейчас власти страны рассматривают различные варианты действий в условиях падения цен на нефть.

Обвал нефтяных котировок произошел в ночь на понедельник, после срыва сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о снижении добычи. Российская сторона предлагала продлить соглашение о сокращении добычи на действующих условиях, как минимум до конца II квартала, чтобы лучше разобраться в ситуации и проанализировать влияние вспышки коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Участники картеля приняли иное решение и теперь, существующие договоренности прекращают свое действие.

На фоне этих новостей мировые биржи обвалились, а вслед за стоимостью барреля нефти устремился и курс рубля. В Центробанке завили о достаточном количестве ликвидных средств на счетах Фонда национального благосостояния для поддержке экономики страны.