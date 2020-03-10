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Врачи назвали сроки появления первых симптомов коронавируса

Диана Кузьминых
13:16 10.03.2020
Ученые еще до конца не знают, насколько заразен новый коронавирус COVID-19.
Врачи назвали сроки появления первых симптомов коронавируса

По результатам последних исследований американских ученых, среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5 дней. А в течение 11-12 дней симптомы проявляются у 97-98 процентов заболевших. Поэтому карантин продолжительностью 14 дней ученые считают вполне объяснимым.

На данный момент неизвестно, насколько заразна новая короновирусная инфекция. Известно, о нескольких случаях, когда вирус передавали люди, у которых отсутствовали какие-либо симптомы. Однако в большинстве случаев зараженный начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появляются первые симптомы заболевания, говорится в научной статье, опубликованной на сайте Annals of Internal Medicine. 

Есть опасения, что период карантина в 14 дней для COVID-19 не достаточно продолжительный, и надо его продлить до 19 или 24 дней. Американские ученые из Университета Джона Хопкинса изучили 181 случай COVID-19 за границами провинции Хубэй в Китае в период до 24 февраля этого года.

«Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной», - полагает руководитель исследования Джастин Лессер.

По итогам моделирования, примерно у 101 человек из 10 000 симптомы проявятся уже после того, как их отпустят после 14-дневного карантина. Это составляет около 1% от всех инфицированных.

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