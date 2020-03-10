В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной

В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в России более благоприятна, чем во всем остальном мире. Так происходит благодаря принимаемым в РФ мерам по борьбе с заболеванием. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это все еще не является поводом для успокоения.

«В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общем европейском фоне сейчас, благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что коронавирус не стал причиной для изменений в графике зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что встречи на территории Европы в ближайшее время у него не запланированы, поэтому необходимость в каких-либо корректировках отсутствует.