Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной

Егор Левин
13:20 10.03.2020
График зарубежных визитов главы государства также остался неизменным вне зависимости от обстановки в странах Европы.
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в России более благоприятна, чем во всем остальном мире. Так происходит благодаря принимаемым в РФ мерам по борьбе с заболеванием. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это все еще не является поводом для успокоения.

«В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общем европейском фоне сейчас, благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что коронавирус не стал причиной для изменений в графике зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что встречи на территории Европы в ближайшее время у него не запланированы, поэтому необходимость в каких-либо корректировках отсутствует.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата10.03.2020, 05:00
«Акация» для «врага»: кадры учений с использованием САУ под Мурманском
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата10.03.2020, 11:19
Истребитель Ла-5: рожденный войной
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
13:20 В стране и мире
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России благоприятной
13:16 В стране и мире
Врачи назвали сроки появления первых симптомов коронавируса
11:25 В стране и мире
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
09:20 В стране и мире
Туроператоры обратились в Минтранс с просьбой о компенсации стоимости билетов в Италию
07:18 В стране и мире
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:09 В стране и мире
«Политизированное судилище»: постпред России при ОБСЕ охарактеризовал суд по делу МН17
13:59 В стране и мире
Терешкова предложила обнулить президентский срок после принятия поправок в Конституцию
13:53 В стране и мире
В Госдуме одобрили поправку в Конституцию о невозможности отчуждения части территории России
13:31 В стране и мире
В Кремле подтвердили отказ президента США от приезда в Москву на День Победы
13:21 ОПК
Военный спутник «Меридиан» получил новую защиту от перехвата данных
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.