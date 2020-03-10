Первый зампред ЦБ заявила об устойчивости финансовой системы РФ к колебаниям

Финансовая система России устойчива к высоким изменениям на рынках, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Мы в последние годы проводили политику по росту устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке не существует откровенно слабых банков. Банки накопили запасы капитала и ликвидности. Нами постоянно проводится анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним изменениям, и наш анализ показывает, что система должна быть устойчивой», - сказала Ксения Юдаева.

Она сообщила, о существенном увеличении уровня устойчивости на макроэкономическом уровне. «Мы регулярно проводим стресс-тестирование банковской системы и небанковских финансовых институтов. Оно показывает устойчивость к значительным колебаниям на финансовых рынках, - заключила первый зампред Центробанка РФ .

Кроме того, у ЦБ нет проблем с ликвидностью в банковском секторе, объявленные меры по проведению репо «тонкой настройки» и расширению лимита операций валютного свопа - это сигнал, который даст рынку дополнительный комфорт и гибкость.

Мировые цены на нефть рухнули на треть накануне, после известий о выходе России из сделки ОПЕК+. В Центробанке Российской Федерации приняли решение начать с 10 марта упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.