Новак назвал сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть восстановятся в течение нескольких месяцев. С таким прогнозом выступил глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак. Министр отметил существенную волатильность на рынке энергоресурсов, однако констатировал падение панических настроений. Как результат, нефтяные котировки начали постепенно отыгрывать существенное падение.

«Что касается восстановления котировок, я думаю это займет несколько месяцев. Необходимо оценивать принимаемые правительствами различных стран меры по защите от эпидемии коронавируса. Это существенно влияет на спрос и потребление, а также во многом от этого будет зависеть восстановление экономики», - отметил Новак.

Министр энергетики добавил, что в условиях падения цен на нефть, традиционно возрастает спрос на нее, что также вносит свой вклад в формирование мировых цен на энергоносители.

Обвал нефтяных котировок произошел в ночь на понедельник, после срыва сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о снижении добычи. Россия предлагала продлить соглашение о сокращении добычи на действующих условиях, как минимум до конца II квартала, чтобы лучше разобраться в ситуации и проанализировать влияние вспышки коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Участники картеля приняли иное решение и теперь, существующие договоренности прекращают свое действие.

На фоне этих новостей мировые биржи обвалились, а вслед за стоимостью барреля нефти устремился и курс рубля. В Центробанке завили о достаточном количестве ликвидных средств на счетах Фонда национального благосостояния для поддержке экономики страны.