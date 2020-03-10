Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах

Депутаты Государственной думы России рассмотрят поправку о досрочных выборах. Итоговое решение об этом подвел после многочисленных обсуждений председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы сегодня услышали предложение Александра Карелина, который предложил нам рассмотреть его законодательную инициативу. В рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать», - заявил Володин.

Напомним, Карелин, являющийся депутатом от партии «Единая Россия», выступил с предложением о внесении поправки на пленарном заседании во вторник, 10 марта.

«Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», - заявил Карелин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин определит в отдельном указе дату всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Для создания наиболее благоприятных условий для участия в нем россиян решено, что день голосования не может состояться раньше чем через месяц со дня публикации соответствующего указа.