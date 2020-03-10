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Директор музея ФСО заявил о невозможности построить Aurus из зарубежных комплектующих

Егор Левин
12:11 10.03.2020
Серийное производство автомобилей может начаться в первом квартале 2021 года на заводе Ford в Татарстане.
Директор музея ФСО заявил о невозможности построить Aurus из зарубежных комплектующих
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России привел российский представительский седан Aurus в качестве позитивного примера работы в режиме санкций. Сергей Паронджанов отметил, что даже при желании Россия не смогла бы в такой ситуации использовать зарубежные запчасти.

«Вот на примере Aurus, который сейчас есть, это по сути с нуля созданная платформа, с нуля созданный автомобиль. Понятно, что при условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают про санкции», - цитирует его слова РИА Новости.

Отмечается, что серийное производство автомобилей может начаться в первом квартале 2021 года на заводе Ford в Татарстане. Планируется вывести производство на пять тысяч машин в год к 2024 году.

Ранее в Минпромторге озвучили дату начала продаж мотоциклов серии Aurus. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, старт может быть дан в 2022-2023 годах.

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