Разведчики ЗВО прошли отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

Разведчики Западного военного округа закончили отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки - 2020». Состязание прошло на полигоне Солоти в Белгородской области.

Военнослужащим пришлось использовать весь имеющийся у них арсенал владения оружием. На каждом новом этапе разведчики получали случайное вооружение, с помощью которого сдавали все нормативы.

В общей сложности, в отборочных соревнованиях приняли участие более двух тысяч военнослужащих. Победители перейдут в окружной этап конкурса и получат шанс попасть на Армейские международные игры - 2020.

Напомним, «Отличники войсковой разведки» - соревнование подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы. В команду входят ее руководитель, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.