ЦБ увеличит максимальную сумму для перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей

Российский Центробанк планирует увеличить максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей (СБП) до двух миллионов рублей, с нынешних 600 тысяч. С помощью СБП, которая заработала в конце января прошлого года, пользователи могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Ранее регулятор принял решение о продлении до конца июня 2022 года нулевой комиссии для банков за денежные переводы физических лиц в Системе быстрых платежей. По мнению экспертов, это снизит издержки банков и позволит устанавливать минимальные тарифы на услуги для свои клиентов.

Центробанк будет пристально отслеживать уровень комиссии банков для пользователей услуг. В случае, если он будет завышаться, регулятор введет для него верхний предел.