В Госдепе назвали российское оружие, которое хотят включить в СНВ-3

В американском Госдепе назвали российские вооружения, которые хотят включить в продление Договора с РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в начале 2021 года.

«Нам следует обеспечить, чтобы договор покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3. Некоторые из них - немного экзотические вооружения. Например, вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования», - приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства США.

Он напомнил, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, в продление договора следует включить не только Российскую Федерацию, но и Китай, и все «потенциальные угрозы» со стороны вооружений следующего поколения. Представитель Госдепартамента также добавил, что договор должен не только охватывать больше сторон, чем раньше, конкретно - КНР вместе с Россией, но документ также обязан покрывать больше систем, чем в настоящий момент.