Бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова признали виновным в растрате 155 миллионов рублей

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов признан виновным в растрате 155 миллионов рублей. Решение об этом вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Судебные органы вынесли обвинительный приговор по делу о растрате средств, выделенных на закупки продовольственных средств и горюче-смазочных материалов.

«Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения», - огласила судья во время слушания.

Вместе с ним по делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

Ранее, в 2019 году, Коршунова приговорили к семи годам колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Потерпевшая сторона в лице ФСИН предъявила Коршунову иск на сумму причиненного ущерба.