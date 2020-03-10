В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в регионе коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор области Игорь Артамонов.

В соответствии с документом, горожанам, посетившим потенциально опасные страны, при появлении первых симптомов возможного заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без самостоятельного посещения медучреждений.

Работодатели обязуются измерять температуру работников и отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с признаками заболевания. В целом, в Липецке и областях усилены меры профилактики. Полный текст постановления опубликован на сайте Липецкой области.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу рассказали о состоянии зараженных коронавирусом москвичей. Трое заболевших в настоящее время проходят лечение в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное.