Путин определит дату голосования по Конституции отдельным указом

День всероссийского голосования по внесению поправок в действующую Конституцию страны будет определен в отдельном указе главы российского государства Владимира Путина. Соответствующие поправки в комитет Государственной думы внес глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предлагается дополнить статью 2 законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Так, в пункте 3 предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования», - заявил Крашенинников.

Для создания наиболее благоприятных условий для участия россиян во всенародном волеизъявлении решено, что день голосования не может состояться раньше чем через месяц со дня публикации соответствующего указа.

Крашенинников также напомнил, что если голосование будет проводиться в будний день, но по закону он станет выходным, причем оплачиваемым. Срок подачи изменений к тесту основного документа страны истек 2 марта. На тот момент поступило около 400 предложений о внесении тех или иных поправок в Конституцию.

Говоря о приоритетах новой Конституции Крашенинников заявил, что поправками предложено закрепить то, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации.

«Мы долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" - тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», - добавил глава комитета по госстроительству Госдумы.

Автором «детской» поправки выступил сам Крашенинников, ожидается, что комитет Госдумы рассмотрит его инициативу во вторник до второго чтения законопроекта.