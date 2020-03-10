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На Сахалин доставили символ международной акции «Эстафета Победы»

Андрей Аркадьев
11:13 10.03.2020
В торжественной встрече приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых ведомств и властей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сахалин принял «Эстафету Победы». Символ международной акции - макет пограничного столба с георгиевской лентой - доставили спецбортом из Петропавловска-Камчатского.

Торжественная церемония встречи капсулы состоялась в музейно-мемориальном комплексе «Победа». В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Сегодня мы принимаем "Эстафету Победы" от пограничников восточного арктического района как символ единого государства, нерушимой и неделимой границы. Выражаем уверенность, что символ Победы мы достойно пронесем по сахалинской земле», - подчеркнул начальник пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области генерал-лейтенант Сергей Кудряшов.

«Эстафета Победы» стартовала 5 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Она проходит сразу по двум маршрутам вдоль государственных границ России и внешних рубежей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Киргизии. Побывает в том числе на местах наиболее ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Протяженность пути - почти 70 тысяч километров. В ходе эстафеты в городах будут организованы торжественные собрания, митинги и уроки мужества.

Одиннадцатого марта «Эстафету Победы» примут в Невельске, после - в Холмске, Корсакове и Озерском, а 15 марта капсула вернется в Южно-Сахалинск, где ее выставят в музейно-мемориальном комплексе «Победа», а на следующий день символ отправится во Владивосток. Завершится акция 28 мая в Москве на Поклонной горе и у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого один из кубков «Эстафеты Победы» будет передан в Музей Победы, второй - в центральный пограничный музей ФСБ России.

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